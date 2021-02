W tym kraju istnieje kilka rodzajów ubezpieczenia. Przedsiębiorcy mogą wejść do systemu YEL – sami ustalają wynagrodzenie i płacą składki w wysokości od 24,1 proc. do 25,6 proc. (w zależności od wieku). Muszą przy tym pamiętać o ustawowym minimum – w tym roku to niewiele ponad 8 tys. euro rocznie. Ale uczestnicy YEL muszą uważać, bo od wysokości wynagrodzenia, jakie raportują, zależy wysokość zasiłków i emerytury. Pracownicy na umowach korzystają z systemu TyEl. Ich pracodawcy zgłaszają co miesiąc pensje i odprowadzają składkę – bazowa wynosi obecnie 24,8 proc. wynagrodzenia . System YEL daje więcej elastyczności, ale aby móc z niego skorzystać, należało być osobą, która sama lub wspólnie z rodziną posiada co najmniej 50 proc. udziałów w firmie lub tzw. osobą wiodącą (prezesi lub dyrektorzy generalni) z udziałami na poziomie przynajmniej 30 proc. Inni, choć też byli przedsiębiorcami, musieli płacić składki takie same jak pracownicy etatowi. W 2011 r. próg własnych udziałów w firmie obniżono z 50 proc. do 30 proc. Ta zmiana przyniosła dwie konsekwencje. Po pierwsze, znaczna grupa przedsiębiorców mogła przejść do YEL, a w konsekwencji wybrać podstawę, od której płacili składki. Po drugie, znaczna część mogła zaprosić zewnętrznych inwestorów, ponieważ nie musieli utrzymywać wyższego poziomu udziałów w firmie.