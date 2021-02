Poprawa proporcji źródeł przychodów będzie więc wymagała przebudowy sieci logistycznej, zmian technologicznych i organizacyjnych. Mają to zapewnić zwiększone inwestycje. Prezes Poczty podaje, że relacja nakładów inwestycyjnych do przychodów ma wzrosnąć w br. do 5,8 proc. Przy obrotach ok. 7 mld zł oznacza to 400 mln zł inwestycji, a przez trzy lata – 1,2 mld zł. W zeszłym roku wydatki inwestycyjne stanowiły 3,4 proc. przychodów, a rok wcześniej 1,2 proc. Spółka zapowiada pozyskanie pieniędzy z zewnętrznych źródeł, ale nie informuje jakich.