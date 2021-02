– Dajemy sobie ten miesiąc na przejęcie spółki Polska Press. Przeliczymy, jak to będzie wyglądało i będziemy się mierzyć z tym problemem. Mamy różne możliwości, by w tym zakresie prowadzić rozmowy – tak Daniel Obajtek, prezes Orlenu, odpowiadał w poniedziałek dziennikarzom na pytania o wpływ planowanej składki od reklam na opłacalność przejęcia Polska Press. Dziennikarze pytali, czy spółka za pośrednictwem stowarzyszeń gospodarczych ma zamiar przekonywać rząd do zmiany projektu.

Obajtek zastrzegał, że składka reklamowa to dopiero rządowa propozycja, a nie ustawa. Niewykluczone więc, że dzięki zabiegom państwowej firmy danina może zostać np. złagodzona. „Składka solidarnościowa” – jej łączna kwota to ok. 800 mln zł rocznie – ma zasilać Narodowy Fundusz Zdrowia, Narodowy Fundusz Ochrony Zabytków oraz planowany Funduszu Wsparcia Kultury i Dziedzictwa Narodowego w Obszarze Mediów. Projekt wprowadzenia de facto podatku od reklam ma być wstępnie konsultowany do 16 lutego. Wejście nowego rozwiązania w życie zapowiadane jest na lipiec.

Pod kierownictwem Daniela Obajtka Orlen wzmógł aktywność na rynku fuzji i przejęć. Pod koniec kwietnia ubiegłego roku zajmujący się dotąd głównie paliwami i petrochemią koncern przejął kontrolę nad Energą, jedną z czterech państwowych grup energetycznych, uchodzącą przy tym za najbardziej „zieloną”. Trwają też prace nad finalizacją akwizycji Lotosu, drugiego gracza na krajowym rynku petrochemicznym. Jak poinformował w poniedziałek Obajtek, w lipcu chciałby przedstawić Komisji Europejskiej partnera lub partnerów do wymiany aktywów w ramach spełnienia narzuconych przez Brukselę warunków przejęcia Lotosu. Orlen ma nadzieję na zakończenie tego procesu do końca roku. Płocki koncern pracuje też nad fuzją z Polskim Górnictwem Naftowym i Gazownictwem.

W poniedziałek Orlen ogłosił nową markę pozapaliwowej sprzedaży sklepowo-gastronomicznej Orlen w Ruchu. Ma powstać sieć ok. 900 takich obiektów. Spółka chce też zainwestować w segment usług kurierskich, oferując dostęp do ponad 10 tys. punktów nadań i odbiorów przesyłek, w tym 2 tys. automatów paczkowych. W sumie do 2030 r. koncern chce zainwestować w rozwój działalności detalicznej ok. 11 mld zł. – Budujemy grupę, która może mieć niedługo 16 mln klientów. Nie ma już dziś na świecie biznesu, który jest ukierunkowany na jedną działalność. One się przeplatają. Wartością stałą jest klient – przekonywał Daniel Obajtek.