Janusz Władyczak zwraca uwagę, że dla Polski decyzja KE ma szczególne znaczenie, bo to właśnie eksport był tym czynnikiem, który ciągnął naszą gospodarkę do góry, mimo pandemii. Po 11 miesiącach 2020 r. (ostatnie dostępne dane) wartość sprzedaży za granicę była o 1,5 proc. większa, niż rok wcześniej. Według prezesa KUKE gdyby zgoda na stosowanie gwarancji rządowych również dla eksportu do UE wygasła w połowie roku – jak to pierwotnie planowano – to ubezpieczyciele komercyjni mogliby ograniczyć swoją aktywność. Co z kolei utrudniłoby handel z zagranicą. Tymczasem zainteresowanie ubezpieczeniami eksportu do UE gwarantowanymi przez rząd jest spore: w ubiegłym roku od maja, gdy KUKE udostępniła ten produkt, firma ubezpieczyła obrót o wartości 1,5 mld zł. Z czego 16 proc. stanowił eksport do Niemiec.