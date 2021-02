Eksperci zaznaczają, że wartość rynku e-commerce wzrosła w ubiegłym roku, według wstępnych szacunków, o 30‒40 proc. do ok. 100 mld zł. Oznacza to, że przeciętny konsument rzadziej odsyła kupione na odległość produkty.

Jak wynika z nowych badań firmy CBRE, kupujący nadal oddają jeden na 10 towarów . Zdaniem ekspertów tej firmy to dowód na to, że Polacy robią przemyślane zakupy.

Answear przyznaje, że od trzech lat notuje ten sam poziom odsyłania towarów, ok. 30 proc. ‒ I my nie zauważyliśmy zdecydowanie zwiększonej liczby zwrotów w zakupach dokonanych w okresie przedświątecznym. Być może to zasługa tego, że klienci kupują dużo akcesoriów i wygodne casualowe ubrania. Te produkty nie są tak bardzo wymagające pod względem dobrego dopasowania rozmiarowego, jak ubrania bardziej formalne – tłumaczy Krzysztof Bajołka, prezes Answear.

‒ Wynika to z coraz lepszej edukacji klientów co do możliwości darmowego zwrotu. Coraz większa konkurencja pomiędzy sklepami online również powoduje, że są one coraz bardziej wygodne, więc klienci z tego korzystają. Dodatkowo wydłużany jest czas na oddanie, rynek logistyczny funkcjonuje coraz lepiej, zwiększa się sieć punktów odbioru – uważa Krzysztof Bajołka.