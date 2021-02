Duże znaczenie miały w tym pakiety pomocowe, jakie zastosowało większość krajów. Dzięki nim ograniczono skalę bankructw firm i wzrostu bezrobocia, co pomogło w podtrzymaniu konsumpcji. To silny zagraniczny popyt konsumpcyjny był bezpośrednią przyczyną wzrostu polskiego eksportu w ubiegłym roku. Najlepszym dowodem są wyniki produkcji tzw. dóbr trwałego użytku, jak elektronika czy meble. Na przykład w grudniu produkcja komputerów i wyrobów elektronicznych była w Polsce wyższa aż o 39 proc. w porównaniu z grudniem 2019 r. Ekonomiści banku PKO BP zwracają uwagę, że od strony wytworzenia PKB wartość dodana w przemyśle (czyli wartość tego, co zjechało z taśm produkcyjnych, po odjęciu kosztów) w całym roku zmalała jedynie o 0,2 proc. I to zapewne tylko dlatego, że w najgorszym II kwartale wartość dodana w przemyśle zjechała aż o 13,1 proc.