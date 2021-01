– Fikcyjne utrzymanie zakazu w niczym nie pomoże – 60 proc. branży chce się otworzyć i zrobi to niezależnie od decyzji władz. Mamy opinię Głównego Inspektoratu Sanitarnego, który pozytywnie odniósł się do proponowanego przez nas reżimu. Możemy rozmawiać co do ewentualnych drobnych zmian w trybie, w jakim będziemy działać, ale czas, w którym byliśmy zamknięci, już się skończył – dodaje. Nie jest jednak tak, że zniesienie obostrzeń nie będzie miało dla branży większego znaczenia. Może pomóc przekonać osoby niezdecydowane, bo według branżowych badań ok. 20 proc. chcących skorzystać z siłowni wciąż waha się, czy pójdzie na nią w obecnej sytuacji. Z kolei przywracanie ruchu w galeriach handlowych może przełożyć się na rosnące zainteresowanie usługami ulokowanych tam placówek – w Polsce w galeriach działa ok. 300 klubów.