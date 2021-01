Polska domena Amazonu nadal przekierowuje internautów do serwisu niemieckiego. Ale działa już „panel sprzedawcy”. Przedsiębiorcy, którzy chcą za pośrednictwem platformy z USA oferować swoje towary odbiorcom w Polsce i na świecie, od wczoraj mogą rejestrować konta po polsku. Firma nie podaje na razie, kiedy ruszą zakupy na Amazon.pl.

W Polsce firma jest obecna od 2014 r. Ma ok. 18 tys. pracowników i dziewięć centrów logistycznych, a w br. w Świebodzinie uruchomi dziesiąte, gdzie zatrudni tysiąc osób.

Polski rynek e-commerce według firmy konsultingowej OC&C będzie w tym roku wart 80 mld zł, a potem ma rosnąć średnio o 14 proc. rocznie, do 118 mld zł w 2024 r. Jego liderem jest obecnie Allegro z udziałem szacowanym przez OC&C na 36 proc.

– Są wprawdzie opinie, że polska platforma niewiele zmieni, bo od dawna działa polska wersja językowa Amazon.de. Mówi się też, że nie wszystkie krajowe wersje Amazona są udane. Jednak moim zdaniem to będzie duża zmiana na polskim rynku – komentuje Paweł Szpigiel, analityk mBanku. – Amazon zaproponuje bowiem bardzo szybką dostawę, najczęściej realizowaną już następnego dnia, a także „lojalizację” użytkowników przez program Amazon Prime – wskazuje.

Podkreśla, że lojalnościowy program Amazonu jest szerszy niż Allegro Smart – który za stałą roczną i miesięczną opłatę abonamentową zapewnia bezpłatne dostawy – gdyż obejmuje także dostęp do muzyki, materiałów wideo i przechowywanie plików w chmurze. – Dla sprzedawców polski Amazon oznacza zaś szansę wyboru, której dotychczas za bardzo nie mieli. Teraz dostaną dostęp do 300 mln klientów Amazona na całym świecie. Dziwne byłoby, gdyby nie chcieli wypróbować nowej platformy. Allegro może się starać zwiększyć zasięg programu Smart, bo choć jego promocja niekorzystnie przełoży się na rentowność, to zapewni lojalność kupujących. Wobec sprzedawców odpowiednim krokiem byłoby powstrzymanie się od jakiegokolwiek podnoszenia prowizji – uważa analityk.