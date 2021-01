Wszystko wskazuje na to, że nie spełnią się groźby formułowane wcześniej przez przemysł motoryzacyjny, jakoby miał on wyjść z Wielkiej Brytanii po zakończeniu negocjacji brexitowych. Choć przedłużających się kontroli na granicach obawiał się on tak samo, jak niewprowadzonych finalnie ceł, okazuje się, że nie są one przeciwwskazaniem do dalszych inwestycji.

A to nie koniec kłopotów, jak wskazuje Brytyjskie Konsorcjum Detaliczne (organizacja zrzeszająca handlowców), kolejne mogą zacząć się już od kwietnia. W tym miesiącu minie okres przejściowy i kolejne towary przewożone przez granice będą wymagały odpowiedniej certyfikacji. Jak ocenia organizacja, może to spowodować przestoje w zaopatrzeniu w niektórych supermarketach. Problemy będą mieć zwłaszcza produkty ekologiczne , które muszą być w specjalny sposób ewidencjonowane.

Jak ujawnił w miniony weekend „The Observer”, mniejsi przedsiębiorcy żyjący dotychczas ze sprzedaży na kontynent mieli być namawiani przez przedstawicieli instytucji rządowych do zakładania spółek zależnych po drugiej stronie kanału. Departament Handlu Międzynarodowego zaprzecza jednak, jakoby chciał pozbywać się inwestycji z Wielkiej Brytanii i zachęcać do generowania wydatków poza krajem.

Z umowy niezadowoleni są też konsumenci, którzy dotychczas robili zakupy na kontynencie przez internet, gdyż część firm z racji problemów logistycznych przestała wysyłać produkty na Wyspy. A te, które utrzymały sprzedaż, podniosły ceny – one też muszą dodać koszt VAT i opłaty celne. To sprawia, że te e-zakupy przestały być opłacalne. Wkrótce do wymiany towarów zniechęcą dodatkowe opłaty ze strony operatorów kart. Takie zapowiedział już MasterCard: z racji tego, że transakcje na linii Wielka Brytania – Unia Europejska będą miały teraz międzynarodowy charakter, marża dla brytyjskich posiadaczy kart przy każdej transakcji bezgotówkowej zawieranej z firmami mającymi siedzibę na terytorium Unii wzrośnie z poziomu 0,3 proc. do 1,5 proc. I choć spekuluje się, że część opłat firmy pewnie wezmą na siebie, to po części odbije się to również na konsumentach.