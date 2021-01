Do tego doszedł spór o dotowanie producentów samolotów po obu stronach Atlantyku – amerykańskiego Boeinga oraz europejskiego Airbusa. Chociaż Światowa Organizacja Handlu (WTO) zajmowała się tym sporem od 2004 r., to dopiero na prezydenturę Trumpa przypadło rozstrzygnięcie arbitrażu. WTO przyznała obu skarżącym stronom rację, otwierając drogę do nakładania karnych ceł na siebie nawzajem. Jako pierwszy spór wygrał pod koniec 2019 r. Waszyngton, w kolejnym kroku obejmując import z UE taryfami o rocznej wartości 7,5 mld dol. Ofiarą lotniczej awantury padły wówczas francuskie wina, włoski ser i szkocka whisky, a więc towary pochodzące z krajów będących głównymi udziałowcami konsorcjum Airbusa.