Przedsiębiorcy w całej Polsce postanowili nie przestrzegać obostrzeń rządu. Znaczna część z nich zdecydowała o otwarciu lokali właśnie od wczoraj, gdy zgodnie z pierwotnymi zapowiedziami władz miało dojść do łagodzenia restrykcji.

Ci, którzy zdecydowali się na to, mówią, że w ślad za nimi otworzą się kolejni. – Nie mogliśmy dłużej czekać. Klienci chętnie przychodzą, na razie nie było żadnej kontroli, choć to zapewne kwestia czasu. Przedsiębiorcy z całego miasta chcą wznowić działalność i przyglądają się, jak nam się powiedzie. Sądzę, że już jutro kolejni podejmą taką samą decyzję. Można powiedzieć, że jesteśmy wystawieni na pierwszy strzał, ale nie boimy się. Jesteśmy w stałym kontakcie z prawnikami, dodatkowo jako spółdzielnia socjalna wydajemy karty członkowskie, więc z naszych usług nie korzystają klienci , lecz członkowie spółdzielni – tłumaczy Kamil Mańkowski, wiceprezes spółdzielni Szansa – obiady domowe. Jak twierdzi, nie boi się urzędników i jest przygotowany na wszystkie zarzuty, otrzymane wcześniej środki finansowe wykorzystano bowiem zgodnie z przeznaczeniem.

Część lokali otworzyła się już w miniony weekend – media społecznościowe obiegły zdjęcia z pełnych barów i dyskotek. Dziś właściciele dziękują klientom i zapowiadają kolejne imprezy. Wielu z nich deklaruje też, że pomimo podjętego ryzyka jest zadowolonych. – Choć w grudniu organizowaliśmy specjalne kursy z możliwością degustacji, to zainteresowanie było zerowe. Teraz to się zmieniło, chętnych było naprawdę sporo, więc nie możemy narzekać. Dajemy radę, pomimo przeprowadzonych trzech kontroli w ciągu dwóch dni i tego, że policja legitymowała klientów. Na razie jesteśmy jedynym otwartym lokalem w Gorzowie Wielkopolskim, wiele firm może się bać odebrania środków z tarczy PFR. My się na nią i tak nie załapaliśmy, bo działamy dopiero od grudnia 2019 r. – opowiada Patryk Rutczuk, pełnomocnik właściciela Chillout Pubu w Gorzowie Wielkopolskim. Jak dodaje, na razie nie otrzymał żadnego mandatu czy kary.

By ich uniknąć, część jednak odkłada otwarcie na późnej. Tak właśnie jest z siłowniami. Polska Federacja Fitness zrzeszająca, jak szacuje, ok. 40–50 proc. rynku i ponad 1,2 tys. obiektów zapowiedziała, że jej członkowie rozpoczną działalność wraz z początkiem lutego. Do tego czasu chce uzupełnić braki kadrowe, a także przygotować się prawnie do ewentualnych kontroli. Przedstawiciele inicjatywy deklarują, że w klubach będą pełne restrykcje sanitarne – ostrzejsze niż kiedykolwiek wprowadził rząd, jednocześnie przyzwalając na działalność – m.in. taka, że w klubie będzie mogła przebywać jedna osoba na 12 mkw.