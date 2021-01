– Banki same muszą sobie z tym dać radę. Rozumiem problem tych banków , bo to często nie są te same zarządy, co udzielały tych kredytów, co weszły na tę niebezpieczną ścieżkę. Niektóre w sposób zupełnie absurdalny się w tym procesie pogrążyły, bez wyjścia zupełnie i teraz wołają ratunku. Nie słyszałem, żeby zarządy banków, które zabrnęły w tych kredytach walutowych, w sposób oczywisty łamiąc wszystkie zasady bezpieczeństwa, w jakiś sposób poniosły uszczerbek w swoich zarobkach, w swoich kontaktach, w swoich karierach życiowych – mówił szef banku centralnego.