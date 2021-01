W piątek usługi między UE a Wielką Brytanią zawiesiła globalna firma spedycyjna DPD. Klienci zostali poinformowani, że przedsiębiorstwo robi, co może, by sprostać ich oczekiwaniom, ale nadawane przez nich towary muszą zostać opatrzone dodatkowymi informacjami, by były gotowe do przeprawy przez granicę na nowych zasadach. Transporty mają zostać wznowione od jutra. John Glen, główny ekonomista Chartered Institute of Procurement and Supply, powiedział BBC, że po pewnym czasie biznes odnajdzie się w nowych warunkach. W jego ocenie istnieje jednak obawa, że popyt będzie rósł o wiele szybciej niż zdolności do przeprawiania się przez granicę.