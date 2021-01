Wciąż jednak internetowe zbiórki to marginalne zjawisko w skali całego biznesu . – Zainteresowanie rośnie, ale nie jest tak duże, jak mogłaby na to wskazywać obecna sytuacja w kraju. Spowodowane jest to moim zdaniem brakiem wiedzy o crowdfundingu i możliwościach, jakie on daje – mówi Kamil Rogulski, menedżer ds. kluczowych klientów na platformie Wspieram.to. Kwoty, o które ubiegają się przedsiębiorcy, są bardzo zróżnicowane. Średnia to ok. 40 tys. zł.