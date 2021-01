Jednak takie proste porównanie nie mówi wszystkiego o sytuacji handlu – wzrosty notowane przez operatora terminali płatniczych mogą być częściowo wynikiem tego, że Polacy częściej używali kart niż gotówki. Żeby to zaburzenie wyeliminować, banki do porównań stosują tzw. wzorzec sezonowy: sprawdzają, jak się zmieniły obroty na kartach w porównaniu do stanu sprzed pandemii (czyli do lutego lub początku marca), a potem stosują takie samo porównanie dla roku 2019. Bankowe dane o transakcjach kartami mają przy tym większy zakres, bo obejmują również handel w internecie. Dlatego np. z informacji zbieranych przez PKO BP wynika, że sprzedaż ubrań i butów w grudniu wcale nie była taka zła. Na pewno wypadła lepiej niż w listopadzie, a w porównaniu do pierwszego tygodnia marca była niemal taka sama jak przed rokiem – czyli wróciła do typowego poziomu. Różnica bierze się zapewne stąd, że większa część obrotów branży odzieżowej przeniosła się do sieci.