Strategia celu inflacyjnego przyjęła się w świecie już dość dawno, bo w latach 90. ubiegłego wieku. Uznano bowiem, że w pełnym niepewności środowisku dobrze jest mieć jakiś punkt odniesienia, dzięki któremu dla postronnego obserwatora polityka pieniężna obierze jakiś kierunek. Jeśli inflacja będzie wyższa od celu, to wiadomo, że bank centralny będzie podwyższał stopy, by ją zdusić. I odwrotnie. Założenie było takie, że ludzie i podmioty gospodarcze, wiedząc o tym, będą uwzględniać potencjalne działania banku w swoich decyzjach. I dojdzie do czegoś w rodzaju samospełniającej się przepowiedni: skoro np. zakładamy, że w odpowiedzi na podwyższoną inflację bank centralny podwyższy stopy, to może poczekajmy z wzięciem kredytu, bo zaraz będziemy za niego więcej płacić. Mniej kredytu w gospodarce to mniejszy popyt i faktyczne wyhamowanie tempa wzrostu inflacji. Ekonomiści nazywają to zarządzaniem oczekiwaniami.