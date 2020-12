Biuro Przemysłu i Bezpieczeństwa (BIS) w Departamencie Handlu Stanów Zjednoczonych używa czarnej listy do ograniczania eksportu i transferu wybranych dóbr, w tym technologii, do podmiotów, co do których istnieje „uzasadnione przypuszczenie”, że są zaangażowane w działania zagrażające bezpieczeństwu narodowemu lub interesom polityki zagranicznej USA. Dotyczy to też firm, co do których BIS dostrzega tylko ryzyko takiego zaangażowania. Jeśli firma trafi na czarną listę, amerykańskie przedsiębiorstwa mogą handlować z nią tylko po uzyskaniu specjalnego zezwolenia. Z takimi kłopotami od 2019 r. boryka się Huawei.