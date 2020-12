Same szczepienia są dla rynku ważne – ale w tej chwili nie najważniejsze. Dają perspektywę na wyjście z pandemicznego kryzysu, ale takie pomysły, jak ten z USA, działają tu i teraz. Powstrzymanie pandemii może i kiedyś nastąpi, ale to raczej kwestia kwartałów niż miesięcy. Tym bardziej że poszczególne rządy głowią się teraz, jak przekonać do szczepień możliwie dużą liczbę chętnych. Pomysły są różne, według agencji Bloomberg np. Francja rozważa prowadzenie rejestru osób zaszczepionych, Hiszpania przymierza się do monitorowania tych, którzy się nie zaszczepią, Włosi zastanawiają się nad wprowadzeniem „pewnych środków zaradczych” na wypadek, gdyby z dobrowolnych szczepień na COVID-19 skorzystało zbyt mało obywateli. Na stole jest propozycja, by szczepienia były obowiązkowe dla wybranych grup zawodowych, np. urzędników i personelu medycznego. Austriacki minister zdrowia Rudolf Anschober zapowiada intensywną kampanię informacyjną, by do szczepień przekonać nieprzekonanych. Jakby tego było mało, wczoraj świat obiegła wiadomość, że szczepionka Astra Zeneca stworzona przy udziale Uniwersytetu w Oxfordzie raczej nie zostanie zatwierdzona w styczniu przez Europejską Agencję Leków. To oznacza, że zasięg szczepień w nadchodzących tygodniach może być mniejszy, niż zakładano.