Wszystkie kluczowe ogniwa są ze sobą połączone w jeden łańcuch. Jeśli jakiś badacz wychodzi ze swoim pomysłem z uczelni , to najczęściej jest to projekt już skrojony pod potrzeby rynku, pod to, co akurat liczy się w przemyśle. Nie musi on weryfikować potrzeb rynkowych ani zastanawiać się nad modelem biznesowym, bo to, co stworzył, wypełnia po prostu lukę na rynku. A wynika to właśnie z tego, że wszyscy kluczowi gracze działają wspólnie i tworzą jeden ekosystem. Uczelnie są w nim dobrze osadzone, dlatego kreatywne umysły mogą działać zgodnie z potrzebami przemysłu, bez konieczności zastanawiania się, czy i jak ich pomysł odnajdzie się na rynku. To działa bardzo dobrze w Europie Zachodniej i chcemy to przenieść na nasz grunt środkowoeuropejski. Dlatego poza programem Jumpstarter EIT próbuje podnieść poziom uczelni, by stały się elementem lokalnego ekosystemu. Oczywiście to nie działa na zasadzie „kopiuj, wklej”. Nie da się gotowych rozwiązań po prostu przenieść z Europy Zachodniej. Raczej próbujemy pokazywać uniwersytetom w regionie dobre przykłady stamtąd. Próbujemy je też namawiać do nawiązywania współpracy w ramach ekosystemu, organizowania warsztatów i innych przedsięwzięć, które pozwolą im odnaleźć swoje miejsce w tym łańcuchu.