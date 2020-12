Choć koniunktura w poszczególnych krajach Europy Środkowo-Wschodniej jest dość mocno zróżnicowana, to według Grzegorza Kwiecińskiego, dyrektora departamentu ryzyka ubezpieczeniowego w KUKE, w 2020 r. nasz handel z krajami regionu niemal nie poddał się wpływowi pandemii. – Spadek sprzedaży po 10 miesiącach wyrażony w euro jest minimalny, przy czym największy wpływ ma tu rynek rosyjski, a polscy eksporterzy nie tylko podtrzymali relacje z lokalnymi kontrahentami, co wręcz pozyskiwali nowych odbiorców, kosztem mocno dotkniętych koronawirusem krajów zachodniej Europy. W porównaniu z końcem 2019 r. liczba czynnych limitów kredytowych w ramach naszych umów ubezpieczenia wzrosła o ok. 1,5 tys. Duże zainteresowanie regionem widać też w statystykach wprowadzonego specjalnie na czas pandemii ubezpieczenia dla eksporterów – GAP EX. To efekt relatywnie lepszej sytuacji ekonomicznej i niższych niż w krajach „starej” UE spadków produkcji i PKB – zauważa ekspert.