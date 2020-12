Nie jest to oczywiście obraz pełny. W raportach GUS trudno znaleźć bieżące informacje o tym, co stało się w usługach, a to one są na pierwszej linii walki z COVID-19. O tym, że nie jest tam dobrze, świadczą badania koniunktury, a te są raczej odzwierciedleniem subiektywnych ocen pytanych firm i czasem nie mają potwierdzenia w twardych danych. Niemniej jednak można zakładać, że usługi otrzymały najmocniejszy cios, bo siłownie, restauracje i hotele są zamknięte najdłużej i nic nie wskazuje na to, żeby miały zostać szybko otwarte.

Pandemia zmienia też zwyczaje konsumentów. Wartość sprzedaży przez internet wzrosła w listopadzie skokowo, o 47,9 proc. w porównaniu z październikiem, a jej udział w sprzedaży ogółem zwiększył się do 11,4 proc. Bardzo duża część handlu przeniosła się do sieci w tych segmentach, w których sklepy stacjonarne notują największe spadki. Na przykład sprzedaż ubrań i butów przez internet to teraz aż 35,4 proc. całości sprzedaży tych towarów. Fakt, że zainteresowanie tzw. dobrami trwałymi (jak meble) nie maleje, a ograniczenie w innych rodzajach sklepów niekoniecznie oznacza mniejszy popyt, ale raczej zmianę sposobu jego zaspokajania, daje ekonomistom podstawy do optymistycznych prognoz dla prywatnej konsumpcji w całym IV kwartale.

To, co już wspiera polską gospodarkę, to rozpędzony eksport. To on przekłada się na bardzo dobre wyniki przemysłu, który w listopadzie wyprodukował o 5,4 proc. więcej niż rok wcześniej. W branżach eksportowych – jak np. w fabrykach urządzeń elektrycznych – produkcja podskoczyła aż o jedną czwartą. Siłę eksportu widać w bilansie płatniczym – w obrotach towarowych z zagranicą w październiku mieliśmy 1,7 mld euro nadwyżki. Oznacza to, że eksport w IV kwartale zadziała jak antycovidowa tarcza: będzie podtrzymywał wzrost PKB, choć zapewne nie będzie w stanie wyciągnąć go na plus.