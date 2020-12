Wstępne założenia projektu przewidują też zasadę powszechnego akceptowania środków identyfikacji elektronicznej (profil zaufany, z którego korzysta już ponad 8,6 mln osób) i podpisów elektronicznych. Ma to wystarczyć do załatwienia każdej sprawy, złożenia dokumentów i skorzystania z usług publicznych. Z kolei zasada mobilnego dostępu do usług i danych powinna zagwarantować dostosowanie serwisów internetowych organów administracji publicznej do smartfonów i tabletów