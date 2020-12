Małe reaktory modułowe (SMR), które miały odrodzić energetykę jądrową i wprowadzić ją w XXI wiek, mają na razie podobne problemy, co duże elektrownie starej generacji – opóźnienia w realizacji i lawinowo rosnące koszty. Na początku listopada z jednego z projektów elektrowni opartego na SMR-ach – realizowanego w Utah w technologii NuScale Power, która jako pierwsza otrzymała licencję amerykańskiej Komisji Nadzoru Jądrowego (NRC) – wycofała się prawie jedna czwarta zaangażowanych w niego miast. To efekt zapowiedzianego opóźnienia inwestycji o 3 lata, za którym idzie wzrost szacowanych kosztów przedsięwzięcia o blisko jedną trzecią, do ponad 6 mld dol.