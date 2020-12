Według ekspertów Credit Agricole Bank Polska w działach, w których ponad połowa sprzedaży to eksport, produkcja przemysłowa wzrosła w listopadzie o 12,5 proc. rok do roku i jest to najszybszy wzrost od listopada 2017 r. Ich zdaniem dzieje się tak z powodu stopniowego ożywienia w światowym handlu, które wcześniej było już widać w badaniach koniunktury w przetwórstwie dla Chin oraz strefy euro, w tym Niemiec.