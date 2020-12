Branża podkreśla, że była szczegółowo sprawdzana. – Każdy nasz obiekt był niemal codziennie kontrolowany przez policję i sanepid . Liczba klientów była o jedną czwartą niższa w porównaniu do poprzedniego roku. Klienci przebywali w obiekcie zdecydowanie krócej niż zwykle, koncentrując się na swoich listach zakupów – mówi Bożena Gierszewska-Mroziewicz, szefowa Neinver w Polsce, do którego należą outlety Factory. Właściciele obiektów i zlokalizowanych w nich sklepów zaznaczają też, że decyzja spowoduje kolejne straty. Po świętach zwykle ruszają wyprzedaże. Wiele sklepów zdecydowało się na nie wcześniej, jakby przeczuwając, co może się wydarzyć. Tłumaczą jednak, że to nie wystarczy, by pozbyć się towaru przed nadejściem nowego sezonu.