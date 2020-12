Bezpośrednie skupowanie lub sprzedawanie obcych walut na rynku przez bank centralny, by osłabić lub wzmocnić własną, to działania rzadkie, niestandardowe i kontrowersyjne. Ekonomiści zwracają uwagę, że trudno jest utrzymywać w ten sposób wybrany kurs w warunkach tzw. kursu płynnego. W Europie takie działania przed kilkoma laty prowadził Narodowy Bank Szwajcarii, starając się bronić poziomu 1,2 franka za euro. Ale i on zrezygnował, bo było to dla niego zbyt kosztowne: rezerwy walutowe SNB rosły zbyt szybko. NBP sięgał po to narzędzie ostatnio na początku poprzedniej dekady.