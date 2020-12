To druga awaria jednego ze światowych big techów w ciągu kilku dni. W czwartek problemy ze swoimi komunikatorami miał Facebook – użytkownicy Instagrama i Messengera nie mogli wysyłać do siebie wiadomości. W sytuacji gdy cała gospodarka z powodu pandemii opiera się na cyfrowych platformach, to woda na młyn dla organizacji mówiących o zbyt dużej koncentracji usług w rękach kilku graczy. Choć sam internet został tak zaprojektowany, by jego funkcjonowanie nie ograniczało się do „jednej wtyczki”, a dane były rozproszone w wielu odległych od siebie ośrodkach, to dziś często można odnieść wrażenie, że jest inaczej – nasza internetowa aktywność często ogranicza się do maksymalnie kilkudziesięciu usługodawców.