W listopadzie Soboń tłumaczył DGP, że resort chciałby powiązać mechanizm finansowania pogrążonych w kryzysie spółek górniczych z rynkową ceną węgla i doprecyzować konkretnymi wskaźnikami, dotyczącymi efektywności poszczególnych kopalń. Rząd równolegle negocjuje program wsparcia dla górnictwa z Brukselą. Nie są to łatwe rozmowy, bo Warszawa musi przekonać Komisję Europejską do subsydiowania go do 2049 r., tymczasem w połowie wieku UE planuje osiągnąć neutralność klimatyczną. Rząd ma jednak pomysł na te rozmowy. Jak mówi nam osoba znająca ich szczegóły, Polska chce działać dwutorowo. Z jednej strony pokazywać, że zasilanie górnictwa pomocą publiczną jest konieczne, by uniknąć nadmiernych kosztów społecznych i gospodarczych, a z drugiej strony wychodzić do przodu z planami na transformację energetyczną.