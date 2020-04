Jak poinformował PAP resort, chodzi o rozporządzenie Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej w sprawie udzielania pomocy w formie dotacji lub pomocy zwrotnej w ramach programów operacyjnych na lata 2014-2020 w celu wspierania polskiej gospodarki w związku z wystąpieniem pandemii COVID-19.

"Mamy już zgodę Komisji na udzielanie pożyczek, mamy na wykorzystanie pieniędzy, które zostały z instrumentów zwrotnych stosowanych w latach 2007-2013, teraz KE zaakceptowała rozporządzenie dotyczące wsparcia dotacyjnego" - wskazała minister funduszy i polityki regionalnej Małgorzata Jarosińska-Jedynak.

Dodała, że każde zatwierdzone rozporządzenie ma jakiś budżet, ale dla jasności – nie jest tak, że z każdą decyzją Brukseli przybywa nam pieniędzy. "Operujemy kwotą, jaka pozostała nam do zainwestowania z budżetu na lata 2014-2020. Łącznie w krajowych i regionalnych programach może to być ok. 30-40 mld zł" – podkreśliła.

Szefowa ministerstwa funduszy, wskazała na przykładzie "o co chodzi z tymi rozporządzeniami i dlaczego decyzje Komisji Europejskiej są tak ważne". Jak mówiła, "w najbliższych dniach ruszą pożyczki płynnościowe, na które przekazaliśmy do BGK 400 mln zł z programu Inteligentny Rozwój. Przedsiębiorcy, którzy z nich skorzystają, będą mieli do zwrotu wyłącznie pożyczony kapitał, bez żadnych kosztów i prowizji. Razem z pożyczką dostaną dotację na spłatę odsetek".

"Uzgodnienie zasad takiego działania z Komisją sprawia, że pieniądze, które przeznaczamy na wsparcie przedsiębiorców – obrotowe czy inwestycyjne – wydajemy zgodnie z zasadami udzielania pomocy publicznej. Nikt nam, ani firmom nie zarzuci, że działamy w sposób nieuprawniony" – wyjaśniła Jarosińska-Jedynak.

MFiPR poinformowało również, że rozporządzenie wprowadza nowe, antykryzysowe zasady inwestowania pieniędzy unijnych i jest elementem Funduszowego Pakietu Antywirusowego.

Podano, że gdy wejdzie w życie, możliwe będzie m.in. udzielanie pomocy w formie dotacji lub pomocy zwrotnej (to wsparcie podobne do dotacji, ale podlegające zwrotowi w całości albo w części), wykorzystanie przez przedsiębiorców pomocy nie tylko na cele inwestycyjne, lecz także na kapitał obrotowy, czyli na bieżące działanie przedsiębiorstwa.

Resort wskazał też na wysoką maksymalną kwotę pomocy możliwej do uzyskania – "do 800 tys. euro na jednego przedsiębiorcę, niezależnie od wartości obrotów czy kosztów zatrudnienia pracowników".

Rozporządzenie wejdzie w życie po dostosowaniu go do decyzji Komisji Europejskiej i zakończeniu krajowej ścieżki legislacyjnej - podało ministerstwo.