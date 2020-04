Tarcza antykryzysowa. BGK: W połowie maja będą dostępne dopłaty do kredytów dla firm

Dopłaty do udzielanych przedsiębiorcom kredytów, to produkt, który jest po wszystkich uzgodnieniach i wierzymy, że do połowy maja będzie dostępny - zapowiedziała w czwartek prezes Banku Gospodarstwa Krajowego Beata Daszyńska-Muzyczka.