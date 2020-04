Projekt, który trafi dziś, jutro do Sejmu, to nie jest tarcza 2.0, to korekta przepisów z ubiegłego tygodnia - poinformowała we wtorek minister rozwoju Jadwiga Emilewcz. Dodała, że projekty dalej idące resort będzie chciał przygotować do końca tygodnia.źródło: PAP/EPA

autor zdjęcia: Wojciech Olkunik