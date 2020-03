Projekt ten jest częścią projektu tzw. tarczy antykryzysowej - pakietu działań osłonowych dla przedsiębiorców na pokrycie strat spowodowanych rozprzestrzenianiem się COViD.



"Przekazanie skarbowych papierów wartościowych o łącznej nominalnej wysokości nie większej niż 1,7 mld zł zwiększy potencjał finansowy Agencji Rozwoju Przemysłu w obliczu możliwego spowolnienia gospodarczego, którego ryzyko pojawiło się wraz z rozprzestrzenianiem się koronawirusa SARS-CoV-2 i powodującej przez niego choroby COVID-19" - podano w uzasadnieniu.



Zgodnie z proponowaną regulacją, skarbowe papiery wartościowe mają zostać przekazane w 2020 roku przez ministra finansów, na wniosek prezesa Rady Ministrów.



"Środki uzyskane przez ARP S.A. będą przeznaczone przede wszystkim na stworzenie mechanizmu regwarancji umów leasingowych zawartych przez przedsiębiorców. Przyczyni się to do minimalizacji ryzyka wypowiadania umów leasingowych przedsiębiorcom, których model biznesowy został najbardziej dotknięty przez pandemię COVID-19" – zaznaczono.



Agencja Rozwoju Przemysłu to spółka Skarbu Państwa, działająca w ramach Grupy Polskiego Funduszu Rozwoju. Od początku swojej działalności (1991 r.) odpowiada na najważniejsze potrzeby polskiej gospodarki. W okresie transformacji ARP S.A. uratowała tysiące miejsc pracy, unowocześniając duże i średnie przedsiębiorstwa. Portfel spółek ARP S.A. obejmuje m.in. przedsiębiorstwa produkcyjne działające w sektorach: budowlanym, energetycznym, elektromaszynowym, a także w obszarze wzornictwa przemysłowego czy innowacji.