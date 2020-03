Prezydent podkreślił, że obecny kryzys ma charakter ogólnoświatowy, zatem program musiał zakładać, że polskie instytucje muszą radzić sobie same, bez zewnętrznej pomocy, z jednoczesnym osłanianiem naszego sektora finansowego.

"Bo to jest także wielkie zadanie, które spocznie na NBP i KNF, aby również realizować takie działania, które będą chroniły nasz system bankowy, żeby on funkcjonował. To zwiększenie także gwarancji na kredyty, które czy to już wzięli przedsiębiorcy, czy to dopiero wezmą przedsiębiorcy, na bardzo dobrych warunkach - ale zwiększenie gwarancji tych kredytów ze strony BGK. Te gwarancje będą do 80 proc. wartości kredytu" - zapowiedział Andrzej Duda.

Zaznaczył, że chodzi o to, by w jak największym stopniu ochronić przedsiębiorców, jako że spodziewa się, że trudności będą jeszcze większe.

Prezydent wyraził wdzięczność premierowi, ministrom i ekspertom za przygotowanie pakietu antykryzysowego, ale dziękował też "wszystkim rodakom, którzy w heroiczny sposób działają w ostatnich dniach". Podkreślił, że mówi nie tylko o personelu medycznym, ale też osobom, które sprzedają żywność w sklepach; tym, którzy pracują w transporcie, pilotom, którzy transportują Polaków do ojczyzny oraz wszystkim, którzy zachowując się odpowiedzialnie chronią innych.