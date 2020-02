Od kilku miesięcy prowadzę działalność gospodarczą, ale już zatrudniam kilka osób. W styczniu zorientowałem się, że jeden z moich pracowników nie ma badań lekarskich dopuszczających do pracy na jego stanowisku. Wysłałem go na badania, ale są one z datą późniejszą niż rozpoczęcie przez niego pracy. Czy w razie kontroli Inspekcji Pracy mogę zostać ukarany mandatem? Czy mogę skorzystać z prawa do błędu?