Duda nawiązując do powstania miasta Stalowa Wola i Centralnego Okręgu Przemysłowego w widłach Wisły i Sanu ocenił, że „trzeba było stalowej woli, żeby na piaskach, gdzie rósł tylko las, zbudować miasto, a przede wszystkim zbudować wielkie zakłady przemysłowe”. Podkreślił, że miejsce to stało się w II RP przemysłowym sercem kraju.

"To, co dzisiaj tutaj staramy się zrealizować, zwłaszcza w ostatnich latach, to kolejny skok, dlatego że samo powstanie COP było skokiem, który został przerwany przez II wojnę światową. Dzisiaj Polska jest nieporównywalnie bezpieczniejsza, mocniejsza swoją pozycją i sojuszami, niż była wówczas. Dzisiaj jest mocniejsza także obecnością sojuszniczą w kraju i silnym sojuszem z USA, którego wtedy nie było. Dzisiaj możemy spokojniej patrzeć na otaczającą nas rzeczywistość" - powiedział prezydent.

Jak mówił, "nie mamy wątpliwości, że dzisiaj potrzebny jest nam kolejny skok, skok w nową erę gospodarczą, skok w erę gospodarki 4.0 - gospodarki nowoczesnej, która będzie kolejną erą rozwoju przemysłowego świata".

Prezydent dodał, że Polska w tym nowym skoku gospodarczym chce wziąć aktywy udział. "Chcemy być w awangardzie tego rozwoju" - mówił. Jego zdaniem "mamy ku temu wielką szansę".

„Będzie to rozwój specyficzny, rozwój, jakiego do tej pory nie było. Przede wszystkim rozwój, który zapewni to, co namacalne, to, co fizyczne, dotykalne, z tymi najnowocześniejszymi technologiami, które wprowadzają nas do wirtualnego świata”.

Wyjaśnił, że będzie to połączenie wielu elementów w jeden wytwórczy łańcuch: od myśli poprzez wytwórczość aż do użytkowania.

Andrzej Duda zwrócił przy tym uwagę, że proces ten widoczny jest właśnie w Stalowej Woli i na Podkarpaciu, gdzie tworzy się nowoczesny, innowacyjny przemysł i usługi. Jak mówił, powstające tam produkty stają się hitami eksportowymi i podbijają świat. Wskazał na stojące obok cyfrowe, transparentne banery reklamowe, które są produktem z Podkarpacia.

„Jeżeli mówimy o silnej Polsce - a ja chcę bardzo mocno mówić o silnej Polsce i chcę, żeby taką ona się stawała - to to jest przede wszystkim państwo, które jest oparte na mocnej, silnej gospodarce. To musi być jej fundament” – podkreślił prezydent.

Prezydent Andrzej Duda otworzył w czwartek w nowo wybudowanej hali Agencji Rozwoju Przemysłu w Stalowej Woli Polską Wystawę Gospodarczą. Wydarzenie towarzyszyło wystawie „Od COP do Gospodarki 4.0”, w której zaprezentowało się około 70 wystawców z całego kraju - m.in. z przemysłu ciężkiego, motoryzacyjnego, spożywczego.

Polska Wystawa Gospodarcza nawiązuje do tradycji Powszechnych Wystaw Krajowych, które odbywały się we Lwowie, Krakowie, a ostatnia w 1929 roku w Poznaniu. W czasie obchodów 100-lecia niepodległości prezydent RP przywrócił ideę wystaw prezentujących potencjał polskiej gospodarki.

Udział prezydenta w wystawie poprzedziła jego wizyta w Hucie Stalowa Wola.