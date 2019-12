PKN Orlen ogłosił w czwartek wezwanie na 100 proc. akcji Grupy Energa. Koncern podkreślił, że planowana transakcja wpisuje się w jego strategię, która zakład budowę silnego multienergetycznego koncernu, w tym dalszy rozwój obszaru energetyki, także w obszarze źródeł odnawialnych.

„W przejęciu @EnergaSA dostrzegamy duże szanse dla rozwoju Pomorza. Spółka pozostanie w regionie, będzie zarządzana w analogiczny sposób do innych spółek Grupy @PKN_ORLEN. Z punktu widzenia podatkowego Energa zachowa pełną odrębność, co oznacza dalsze wpływy do lokalnego budżetu” – oświadczył w piątek na Twitterze prezes PKN Orlen.