Taka opcja dostawy jest dostępna bezpośrednio na stronach AliExpress podczas dokonywania zakupu, tak jak w polskich sklepach internetowych. Ponadto, jeśli wartość zakupu przekracza 5$, to przesyłka towaru za pośrednictwem InPost jest za darmo. Według danych Gemius z oferty światowego giganta branży e-commerce skorzystał już co ósmy polski internauta – jest on w samej czołówce najczęściej wybieranych platform zakupowych w Polsce.

"Obserwujemy bardzo dynamiczny wzrost polskiego rynku e-commerce – a jednym z naszych kluczowych priorytetów jest poprawa logistyki dla polskich klientów. InPost jest bardzo ceniony przez kupujących w Internecie – a dzięki rosnącej sieci i infrastrukturze logistycznej jest naturalnym strategicznym partnerem dla AliExpress” – powiedział Gary Topp, Senior Operation Manager w AliExpress.

„Nasze usługi idealnie odpowiadają na potrzeby użytkowników AliExpress – strategiczne partnerstwo z gigantem światowego rynku e-commerce to dla nas wielki sukces. Przewidujemy znaczne zwiększenie wolumenu obsługiwanych przez nas przesyłek, który i tak rośnie ponad dwukrotnie szybciej niż rynek e-commerce w Polsce. Jesteśmy na to przygotowani – wciąż rozwijamy sieć Paczkomatów InPost, która liczy obecnie ponad 5000 urządzeń w całej Polsce. Wierzymy, że wiadomość o współpracy InPost z AliExpress będzie świetną informacją dla wszystkich osób lubiących zakupy w Internecie – klienci e-commerce cenią możliwość odbioru paczki w Paczkomacie przede wszystkim za nieograniczoną dostępność 24h/7, wygodę i niskie koszty usługi. Współpraca obu firm gwarantuje bezpieczną realizację dostawy bezpośrednio z Chin do wybranego Paczkomatu InPost w Polsce – co z całą pewnością zachęci nowych klientów do zakupów w AliExpress. Aż 52% kupujących w Internecie deklaruje Paczkomaty jako najczęściej wybieraną formę dostawy towaru, a aż 61% kupujących stwierdza, że możliwość odbioru w Paczkomacie w wachlarzu opcji dostaw e-sklepów najbardziej zachęca ich do zakupów przez Internet ” – podkreśla Rafał Brzoska, prezes InPost.

InPost udostępnił także nowatorskie rozwiązanie pozwalające na zarządzanie Paczkomatem i swoją skrytką z poziomu aplikacji . Od teraz przy jednym Paczkomacie przesyłki będzie mogło odbierać wiele osób na raz. Strategia GO MOBILE! to kolejny krok w reorientacji branży logistycznej w kierunku mobilności. InPost umożliwi też niedługo nadawanie przesyłek za pomocą aplikacji zainstalowanej w smartfonie.

Systematycznie rośnie zapotrzebowanie na usługi InPost – liczba Paczkomatów (5000 urządzeń w Polsce) przekroczyła skalę placówek własnych Poczty Polskiej (4600 ). W październiku 2019 firma wprowadziła nową usługę „Szybkie Nadania” – bez rejestracji, logowania i kolejek.

Wysoki odsetek korzystania z Paczkomatów InPost jest notowany nie tylko w dużych (81%) czy średnich (77%) miastach, ale także wśród mieszkańców wsi (71%) i mniejszych miasteczek (74%). Podobnie wysoki poziom wskazań jest wśród użytkowników we wszystkich grupach wiekowych – w tym powyżej 50 lat – aż 65%, a powyżej 60 lat 58%.

InPost wprowadził też usługę logistyczną InPost Fullfilment, dedykowaną klientom biznesowym. Firma udostępnia infrastrukturę oraz know-how i wspiera klientów na każdym etapie procesów magazynowych. InPost jako partner logistyczny oferuje najwyższą jakość usług i automatyzację całego procesu logistycznego w oparciu o własne doświadczenie. Dzięki usłudze InPost Fulfillment przedsiębiorcy e-commerce mogą się skupić na rozwoju własnego biznesu i nie martwić się o kwestie związane z zapleczem magazynowym, pakowaniem towaru i wysyłką.

Według raportu Gemius E-commerce w Polsce w 2019 roku:

Aż 52% kupujących w Internecie deklaruje Paczkomaty jako najczęściej wybieraną formę dostawy towaru. Oznacza to wzrost popularności usługi wśród internatów o 4 punkty procentowe w porównaniu do wyników raportu za 2018 rok.

Usługi kurierskie InPost zyskały na popularności – zanotowały przyrost wskazań o 5 punktów procentowych wobec 2018 roku i utrzymały trzecie miejsce wśród najchętniej wybieranych firm kurierskich w Polsce. Wyprzedziły m.in. Pocztex (Pocztę Polską) oraz światowych potentatów, takich jak GLS, UPS i FedEx.

Ponadto, aż 61% badanych deklaruje, że usługa InPost najbardziej zachęcają ich do zakupów przez Internet – jest to wzrost o 6 punktów procentowych więcej z roku na rok.

Ponadto na mocy porozumienia o współpracy InPost rozpoczął instalację Paczkomatów® przy sklepach Dino, Lidl oraz Kaufland w całej Polsce, a także w Centrach Handlowych Auchan. Paczkomaty InPost są też najczęstszą oferowaną formą dostawy zakupów w sklepach internetowych wg raportu serwisu Furgonetka.pl. Aż 74% dużych sklepów oraz 44% małych i średnich oferuje dostawę do Paczkomatów® InPost. Średni koszt dostawy za ich pośrednictwem to 10 złotych w mniejszych i 9 złotych w dużych sklepach internetowych.

InPost notuje jeden z najwyższych wskaźników zadowolenia klientów NPS (styczeń 2019, ankieta wysyłana do klientów po wykonaniu usługi):

InPost Kurier: 70,81 /N=4512/

Paczkomaty InPost: 81,5 /N=13278/

InPost zajął pierwsze miejsce w kategorii dostawca roku w rankingu zaufanych sklepów 2019 Ceneo.pl, wyprzedzając DPD i DHL. Także w badaniu NPS (Net Promoter Score) internetowego serwisu Furgonetka.pl za rok 2018 w sektorze usług kurierskich pierwsze miejsce zdobyły Paczkomaty InPost, a usługi kurierskie firmy zajęły trzecie miejsce.