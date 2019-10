Odsłuchaj podcastu DGPtalk. Choć firmy często tworzą nowe produkty, to bardzo rzadko sięgają po podatkową ulgę na badania i rozwój – co wynika z danych publikowanych co roku przez Ministerstwo Finansów. Czy ci, którzy wprowadzają na rynek nowości mogą skorzystać z preferencji na B+R? - Tak jeżeli te produkty zostały wytworzone w toku prac badawczo rozwojowych – mówi Grzegorz Kuś, radca prawny, doradca podatkowy i ekspert PwC.