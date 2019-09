"Program rozwoju polskich portów morskich do 2030 roku" został przygotowany przez resort gospodarski morskiej i żeglugi śródlądowej.

Jak podkreślono w komunikacie CIR, program "zapewni sprawne funkcjonowanie i rozwój polskich portów morskich oraz przyczyni się do lepszego wykorzystania ich potencjału i wzmocnienia pozycji wśród portów europejskich".

Program obejmuje trzy województwa: pomorskie, zachodniopomorskie oraz warmińsko-mazurskie; uwzględniono w nim cztery porty morskie o podstawowym znaczeniu dla gospodarki narodowej – Gdańsk, Gdynię, Szczecin oraz Świnoujście; 28 portów nie mających podstawowego znaczenia dla gospodarki narodowej, w tym dziewięć portów regionalnych i 19 portów lokalnych; 50 przystani.

CIR wyjaśniło, że najważniejszymi inwestycjami zawartymi w programie są: budowa drogi wodnej łączącej Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską; modernizacja toru wodnego Świnoujście-Szczecin do głębokości 12,5 m; budowa: Portu Centralnego w Gdańsku, Portu Zewnętrznego w Gdyni oraz Terminala Kontenerowego w Świnoujściu.

Inwestycje te mają być finansowane z budżetu państwa, przy wsparciu środków unijnych oraz w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego.

"Oprócz działań ściśle związanych z inwestycjami w obrębie portów, wskazano również na potrzeby dotyczące rozwoju infrastruktury dostępu do portów morskich od strony morza i lądu, w tym rozwój korytarzy drogowych i kolejowych oraz szlaków rzecznych, zapewniających lepszą dostępność transportową do portów morskich. Chodzi także o działania służące ochronie środowiska i poprawie bezpieczeństwa uczestników ruchu portowego" - dodano.

CIR poinformował, że na wszystkie inwestycje wskazane w programie trzeba będzie przeznaczyć ok. 40 mld zł.

Program zakłada ponadto zwiększenie przeładunków w polskich portach, tak aby w 2030 r. przekroczyły one 150 mln ton. W ostatnich latach wielkość obrotów ładunkowych w portach wynosiła ok. 70 mln ton. W 2018 r. – jak do tej pory najlepszym pod tym względem – przekroczono 90 mln ton.

Według danych Krajowej Administracji Skarbowej, w 2018 r. należności celno-podatkowe związane z odprawą ładunków w morskich oddziałach celnych wyniosły ok. 40,6 mld zł. W 2015 r. było to 17,1 mld zł.