Rząd we wtorek zajmie się projektem ustawy o zatorach płatniczych

Ograniczenie zatorów płatniczych, które powodują kłopoty z płynnością finansową firm, to główny cel ustawy o zatorach płatniczych, której projektem ma się zająć we wtorek rząd. Z zatorami płatniczymi zetknęło się ok. 90 proc. polskich przedsiębiorstw.źródło: ShutterStock