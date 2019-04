Projekt noweli ustawy odpadowej doprecyzowuje przepisy odnoszące się do funkcjonowania bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (BDO).

Centrum Informacyjne Rządu wyjaśniło, że projekt precyzuje m.in. to, iż od 1 stycznia 2020 r. prowadzenie ewidencji odpadów odbywać się będzie wyłącznie elektronicznie, za pośrednictwem indywidualnego konta w systemie BDO. W projekcie proponuje się ponadto, by zawiadomienie marszałka województwa o aktywacji konta w rejestrze oraz o nadanym loginie i haśle do systemu odbywało się drogą elektroniczną.

Projekt przewiduje również możliwość elektronicznego przekazywania przez BDO dokumentów potwierdzających zbieranie, odzysk oraz recykling odpadów opakowaniowych, odpadów powstałych z olejów smarowych i opon, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, a także zużytych baterii i akumulatorów.

Nowe przepisy zakładają też, że przedsiębiorcy dokonujący wpisu do rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami, nie będą musieli dołączać oryginałów części dokumentów, zastępując je kopiami.