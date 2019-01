We wtorek minister przedstawił wyniki kontroli w escape roomach, jaką przeprowadził Główny Urząd Nadzoru Budowlanego.źródło: ShutterStock

Proponujemy, by w przypadku zmiany sposobu użytkowania obiektu obowiązkowo dołączać do zgłoszenia ekspertyzę wykonaną przez rzeczoznawcę ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych - poinformował we wtorek minister inwestycji i rozwoju Jerzy Kwieciński na konferencji dot. kontroli tzw. escape roomów.