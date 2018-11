Wypożyczanie samochodów dotyczy coraz szerszej grupy odbiorców, zarówno osób prywatnych, jak i przedsiębiorstw. Można z takiego pojazdu skorzystać incydentalnie lub zdecydować się na wynajem nawet przez długie lata. Decydują się na to rozwiązanie osoby fizyczne i prawne, kierując się różnymi motywacjami, przy czym polski rynek potrafi się już świetnie dostosować do indywidualnych potrzeb każdego klienta – indywidualnego czy biznesowego. Firmy potrzebują samochodów dostawczych lub osobowych, którymi ich pracownicy wraz z towarem muszą się przemieszczać często po całym kraju. Inne potrzeby natomiast będzie mieć mieszkaniec miasta, który na co dzień nie korzysta z samochodu, tylko porusza się komunikacją zbiorową, ale na weekend lub dłuższy urlop chciałbym wypożyczyć samochód, którym z całą rodziną mógłby bezpiecznie i komfortowo wyjechać i odpocząć, nie martwiąc się o nic. W skali całego rynku motoryzacyjnego w Polsce to firmy są najważniejszym klientem: w III kwartale kupiły rekordową liczbę nowych samochodów – prawie 100 tys. (76,6 proc. sprzedaży w salonach). Ten sektor jest więc także najbardziej rozwojowy dla branży wynajmu aut. 21 tys. zakupionych pojazdów przypada na branżę car fleet management.



Szczególnie dobrze widać ruch na rynku wynajmu długoterminowego. Według najnowszych danych Polskiego Związku Wynajmu i Leasingu Pojazdów w III kwartale 2018 r. liczba pojazdów w wynajmie długoterminowym wzrosła aż o 17 proc., co jest rekordowym wynikiem w historii badań PZWLP. Tym samym na tym rynku jest już 178 861 takich aut (mowa tylko o samochodach w posiadaniu 20 firm – członków PZWLP, które reprezentują 80 proc. rynku). Olbrzymia większość – niemal 150 tys. – samochodów pozostawała w usłudze full serwis leasingu. Jak podkreśla Grzegorz Szymański, prezes PZWLP i dyrektor generalny Arval Polska, widać także inny ważny trend: o wiele szybszy niż w przypadku innych form finansowania (ze środków własnych, na kredyt i z wykorzystaniem klasycznego leasingu finansowego) wzrost liczby samochodów kupowanych na potrzeby wynajmu. Wynik: zwiększenie udziału wynajmu długoterminowego w rynku o 1,4 proc. rok do roku.



Cały rynek rent a car odnotował natomiast w okresie lipiec – wrzesień 2018 r. wzrost o 31,1 proc.



Wynająć czy wziąć w leasing?



Coraz więcej firm z grupy małych i średnich przedsiębiorstw docenia zalety wynajmu samochodów. Ten sposób pozyskania floty dla firmy nie wiąże się z koniecznością wydania jednorazowo dużej kwoty, nie obciąża więc skokowo budżetu.



Oczywiście dla przedsiębiorców decydującym warunkiem jest ekonomiczna opłacalność wybranej formy finansowania samochodów firmowych. Nie oznacza to jednak, że chodzi tylko o bezpośrednią cenę – kalkuluje się również koszty ubezpieczeń, ewentualnych napraw i koszty eksploatacyjne. W tym kontekście niewątpliwie wielkim atutem wynajmu jest stała miesięczna rata na wybrany okres finansowania. To oznacza, że przedsiębiorca nie zostanie zaskoczony niespodziewanymi wydatkami. W cenie wynajmu dostaje ubezpieczenie, serwis, wymianę opon i całodobową obsługę. Przysługuje mu również pojazd zastępczy w razie kłopotów z wynajętym autem.



Miesięczna rata najmu dotyczy kompletnego pojazdu. Na przykład w samochodach dostawczych i ciężarowych nie ogranicza się do samego podwozia, ale dotyczy również zabudowy oraz wyposażenia opcjonalnego.



Samochody w kilkunastu klasach można wynająć praktycznie od ręki. Warto też zaznaczyć, że wynajmując samochód dla pracownika, pracodawca zyskuje całodobową informację, gdzie znajduje się pojazd. Na przykład każdy samochód z firmy Express wyposażony jest w monitoring GPS. Z kolei pojazdy specjalistyczne z zabudową chłodniczą mają dodatkowo monitoring warunków panujących w przestrzeni ładunkowej. Dzięki temu najemca ma wgląd online w dane na temat warunków, w jakich przewożone są towary. Obok funkcji kontrolnych monitoring GPS umożliwia analizę profili jazdy kierowców i co za tym idzie poprawę ekonomiki jazdy.



– Nasze doświadczenie dobitnie wskazuje, że przedsiębiorcy doceniają usługi wynajmu pojazdów. Stały wzrost wynajętego parku pojazdów utwierdza nas w przekonaniu o słuszności rozbudowy oferty również o pojazdy specjalistyczne – przekonuje Roman Świderski, dyrektor produktu wynajem średnioterminowy w firmie Express Car Rental.



W przeciwieństwie do klasycznego leasingu wypożyczenie pojazdu nie musi wiązać przedsiębiorcy długoterminową umową. Samochód można wynająć nawet na miesiąc – jeśli w ciągu tego czasu dojdziemy do przekonania, że naprawdę nam takie rozwiązanie odpowiada, można umowę przedłużyć bez konieczności jakichkolwiek dodatkowych opłat. Od leasingu tę formę finansowania floty różni również to, że nie ma obowiązku wykupu auta po wygaśnięciu umowy.



Jest jeszcze jedna – podstawowa – korzyść wynajmu dla przedsiębiorców. Przy opisanych powyżej warunkach (wsparciu technicznym), gdy flota jest wynajęta, firmy mogą się skupić na swojej głównej działalności i nie muszą zatrudniać dodatkowych osób do obsługi samochodów służbowych. To główne powody, które sprawiły, że usługa wynajmu pojazdów staje się coraz bardziej popularną formą outsourcingu floty w firmach.



Dla przedsiębiorcy ważne będzie także to, czy będzie mógł odliczyć koszt samochodu od przychodu, a w tym zakresie w polskim prawie zachodzą zmiany. W przypadku wynajmu firmy nie zostają z tym same – mogą liczyć na informacje o najkorzystniejszych rozwiązaniach dotyczących rozliczania wydatków poniesionych wskutek wypożyczania pojazdu ze strony firmy wynajmującej.



– Zależy nam, aby nasza firma nie tylko się rozwijała, ale informowała kompleksowo o wszystkich zmianach w prawie korzystnych dla naszych najemców przy wynajmie pojazdów – mówi Hubert Laszczyk, prezes zarządu Express Car Rental. Tłumaczy, że obecne rozwiązania w zakresie zaliczania do kosztów uzyskania przychodu, wydatków na użytkowanie samochodów osobowych, można rozważać w dwóch głównych płaszczyznach, z których jedno rozwiązanie jest korzystne, a drugie nie.



W ocenie firmy zasadniczo niekorzystne dla podatników jest wprowadzenie 75-proc. limitu odliczenia kosztów w przypadku łączenia użytkowania samochodu zarówno do celów prywatnych, jak i prowadzonej działalności gospodarczej. Z kolei korzystne dla podatników jest podniesienie limitu wartości pojazdów z 20 tys. euro do 150 tys. zł (225 tys. zł dla samochodów elektrycznych i z napędem alternatywnym), powyżej którego występują ograniczenia w zaliczaniu do kosztów uzyskania przychodu wydatków związanych z amortyzacją i ubezpieczeniem pojazdu. Firma Express podpowiada, że w przypadku tej drugiej regulacji ograniczenie jest przenoszone co do zasady z podmiotu dokonującego odpisów amortyzacyjnych (np. leasingodawcy, wynajmującego) na klienta finalnego. Należy więc ocenić zmianę tę jako logicznie nakładającą ciężar na podatnika osiągającego finalny efekt z użytkowania pojazdu zamiast limitowania kosztów na szczeblu pośrednim. Oczywiście samo podniesienie limitu należy uznać za jednoznacznie korzystne. Obowiązujący dotychczas i od wielu lat nienowelizowany poziom 20 tys. euro powodował ograniczenia przy zakupie wielu samochodów klasy niższej średniej, którą trudno już uznać za wyjątkowy luksus. Zarząd firmy Express przekonuje, że dodany przepis dotyczący zaliczania w koszty podatkowe, przy sprzedaży samochodu o wartości ponad 150 (225) tys. zł netto, jedynie kwoty nie wyższej niż ów limit, dodatkowo pomniejszony o dokonane odpisy amortyzacyjne powoduje, że pozyskanie droższych samochodów w leasingu lub wynajmie może być wciąż znacznie korzystniejsze niż ich zakup na własność.



Prostota górą



Klienci – i dotyczy to zarówno osób fizycznych, jak i biznesu – cenią sobie również oszczędność czasu i prostotę w dostępie do usług. Express Car Rental (jedyny w Polsce dostawca usług wynajmu w pełnym spektrum czasowym, co w praktyce oznacza możliwość wynajmu dowolnego pojazdu na dni, miesiące lub lata) postawił na możliwość dotarcia do pełnej oferty na stronie internetowej. Dotychczasowi klienci pozytywnie odebrali te zmiany. Przyznają, że przejrzysta nawigacja i uproszczone nazewnictwo na nowej stronie ułatwiają wybranie odpowiedniego wariantu z rozbudowanej oferty firmy. Podkreślają, że od teraz wynajem samochodu jest jeszcze prostszy i wygodniejszy. Strona express.pl jest teraz rozbudowaną platformą do wynajmu samochodów oraz stroną firmową.



– Na nowej stronie express.pl wyraźnie akcentujemy wagę wyboru pełnego ubezpieczenia podczas składania rezerwacji i korzyści z tym związanych. Z kolei klientom biznesowym proponujemy zupełnie nową możliwość wyboru i rezerwacji pojazdu także za pomocą formularza w wynajmie średnioterminowym i długoterminowym wraz z dostępnymi opcjami. Mam tu na myśli zniesienie udziału w szkodach, monitoring floty czy zamówienia karty paliwowej – wyjaśnia Magdalena Hibner, dyrektor marketingu.



Firma przyznaje, że nie dokonałaby takich zmian bez wsparcia dotychczasowych klientów. Wdrożenie nowej wersji serwisu do wynajmu samochodów poprzedziła wnikliwa analiza statystyk i zachowań współpracujących na co dzień osób. W procesie projektowania serwisu uczestniczyli klienci, opiniując poszczególne etapy.



Partner