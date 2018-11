– Wybór był ogromnie trudny. Kierowaliśmy się wieloma kryteriami, m.in. tym, jaka jest średnia wynagrodzeń w firmie – podkreślił Andrzej Duda i nawiązując do sukcesów gospodarczych II RP, wyraził nadzieję, że laureaci będą wzorami dla młodych ludzi, którzy zechcą podejmować działalność gospodarczą w przyszłości. Wyłanianie zwycięzców jest wieloetapowe. Najpierw instytucje gospodarcze i samorządowe zgłosiły kandydatów. Spośród nich powołana przez prezydenta 12-osobowa kapituła pod przewodnictwem prof. Krzysztofa Opolskiego wybrała po trzech nominatów w każdej kategorii. Wreszcie spośród nich Andrzej Duda, osobiście, wskazał nagrodzonych.

W tym roku było ich siedmiu – w pięciu kategoriach głównych i dwóch specjalnych.

▪ Ultratech sp. z o.o. wygrał w kategorii Lider MSP. To nagroda dla mikro-, małych lub średnich przedsiębiorstw, również działających na terenach wiejskich, które funkcjonują na polskim rynku od co najmniej pięciu lat i z sukcesem rozwijają się, będąc liderem w regionie.

Firma zajmuje się produkcją części i podzespołów dla światowych firm lotniczych i energetycznych. Rozpoczęła działalność w Rzeszowie w 2000 r. Dzięki doświadczonej kadrze i wysoko wykwalifikowanym pracownikom realizuje najtrudniejsze przedsięwzięcia produkcyjne i badawczo-rozwojowe oraz współpracuje z najlepszymi przedstawicielami branży lotniczej na świecie. Firmę rekomendował Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego. Nominowane były także: Ekoenergetyka – Polska sp. z o.o. i Grupa Pietrucha sp. z o.o.

▪ Ceramika Paradyż sp. z o.o. to laureat w kategorii Narodowy sukces. Tę nagrodę mogą otrzymać przedsiębiorstwa, które od co najmniej pięciu lat osiągają trwały wzrost i zrównoważony rozwój, będąc wzorem funkcjonowania dla innych przedsiębiorstw.

Firma jest producentem płytek ceramicznych. Ma pięć zakładów produkcyjnych, których parki technologiczne należą do najnowocześniejszych w Europie. Produkty firmy zyskują uznanie klientów w ponad 50 krajach świata. Firmę rekomendował Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego. Nominowane były także: PKO BP SA; U Jędrusia sp. z o.o.

▪ Vigo System SA zwyciężył w kategorii Międzynarodowy sukces. Obejmuje ona przedsiębiorstwa funkcjonujące od co najmniej pięciu lat, które osiągają znaczące sukcesy na rynkach zagranicznych.

Laureat działa od 1987 r. Specjalizuje się w technologii detektorów. Jest światowym liderem w produkcji niechłodzonych, fotonowych detektorów podczerwieni. Najwięcej produktów sprzedaje w Niemczech i w Stanach Zjednoczonych. Kładzie duży nacisk na działalność badawczo-rozwojową. Firmę rekomendowały Agencja Rozwoju Przemysłu SA oraz Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego. Nominacje otrzymały także AIUT sp. z o.o., Synthos SA.

▪ PKO BP SA wygrało w kategorii Odpowiedzialny biznes. Nagroda jest przeznaczona dla przedsiębiorstw wykazujących się aktywnymi działaniami związanymi ze społeczną odpowiedzialnością biznesu. Największy bank w Polsce łączy realizację celów biznesowych z działaniami, które odpowiadają na zróżnicowane potrzeby wszystkich grup interesariuszy: klientów, pracowników, partnerów biznesowych, lokalnych społeczności. Wspiera wydarzenia i projekty edukacyjne, obywatelskie, kulturalne. Firmę rekomendował Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego. Nominację otrzymały także Euro-Eko sp. z o.o. i Zakłady Farmaceutyczne Polpharma SA.

▪ MB-Pneumatyka sp. z o.o. to zwycięzca w kategorii Firma rodzinna przeznaczonej dla przedsiębiorstw, które są jednocześnie firmami rodzinnymi, czyli podmiotami gospodarczymi z sektora mikro-, małych lub średnich przedsiębiorstw zarejestrowanymi i działającymi w Polsce co najmniej 15 lat. Firma produkuje złącza do pneumatycznych układów hamulcowych w pojazdach użytkowych. Działa od 1984 r. Jest jednym z pięciu wiodących producentów tego typu złączy w Europie i ważnym pracodawcą w regionie. Rekomendował ją Związek Przedsiębiorców i Pracodawców. Nominowane tej kategorii były także Lubaz Poliuretany sp. j. – Wiesław Lubas, Lubomir Lubas, Mariusz Lubas; LUG SA.

Nagrody przyznano także w dwóch kategoriach specjalnych:

▪ Photon Entertainment sp. z o.o. zdobyła nagrodę specjalną Startup_PL dla przedsiębiorstw, które istnieją na rynku nie dłużej niż pięć lat oraz stworzyły innowację produktową lub technologiczną. Firma jest twórcą i producentem pierwszego na świecie interaktywnego robota edukacyjnego dla dzieci, który rozwija się z dzieckiem. Poprzez aplikację mobilną oraz powiązane z nią doświadczenia i eksperymenty robot wprowadza dzieci w świat nowych technologii i uczy je m.in. podstaw programowania. Urządzenie stworzyli absolwenci i studenci Politechniki Białostockiej, których zainteresowania dotyczą nowoczesnej robotyki. Robot jest wykorzystywany w ponad 450 placówkach edukacyjnych w Polsce, a także w Niemczech, Szwecji, Australii i Singapurze. Zwycięzcę rekomendowała Fundacja Technotalenty. Nominowane były także: 3Thermo sp. z o.o. i Genomtec SA.

▪ Astronika sp. z o.o. otrzymała nagrodę specjalną Badania+Rozwój dla zespołów jednostek naukowych lub przedsiębiorstw, które wdrażają innowację produktową lub technologiczną. Firma powstała w 2013 r. jako spółka spin-out Centrum Badań Kosmicznych PAN w Warszawie. Pracownicy firmy w większości wywodzą się z Laboratorium Robotyki i Mechatroniki Satelitarnej, w którym odpowiadali za rozwój mechanizmów kosmicznych i koordynację projektów. Podstawowym obszarem działalności Astroniki jest projektowanie, budowa, integracja i testy systemów mechanicznych na potrzeby rynku kosmicznego. Firmę rekomendowała Polska Agencja Inwestycji i Handlu. Nominacje otrzymały także: Advanced Protection Systems SA i Centrum Słuchu i Mowy sp. z o.o.

▪ Co roku prezydent przyznaje również nagrodę indywidualną. Tym razem otrzymał ją Zbigniew Grycan, producent lodów, w latach 1980–2000 właściciel Zielonej Budki, obecnie firmy Grycan. Jego lody sprzedawane są w 11 krajach w Europie i Azji, a firma zatrudnia ponad tysiąc pracowników. Laureat zapewniał, że dla niego najważniejszą sprawą jest jakość. W jego ocenie branża spożywcza jest jedną z najuczciwszych: – Klient, konsument, nabywca smakując, jedząc, ocenia od razu, czy ten produkt jest dobry czy nie. Odpowiada mu lub nie. Dobre zje. Niedobrego więcej nie kupi. To prosta selekcja. No i teraz moja firma posiada największą sieć lodziarni w Polsce – stwierdził.

Już w XIX w. lody produkował jego dziadek w Buczaczu na Kresach Wschodnich, na terenie dzisiejszej Ukrainy. Po wojnie rodzice Zbigniewa Grycana trafili do Wrocławia i tam też mieli lodziarnię Miś. Tam właśnie Grycan jako mały chłopiec wbijał patyki do lodów Pingwin, które potem razem z kolegą roznosił w skrzynkach i sprzedawał. Szlify cukiernika zdobywał w Warszawie, w Hotelu Bristol. W 1979 r. kupił lodziarnię przy ul. Puławskiej w Warszawie, którą pod szyldem Zielona Budka prowadził przez ponad 20 lat, wspólnie z żoną Elżbietą. W 2001 r. sprzedał firmę funduszowi Enterprise Investors, a w 2004 r. założył firmę Grycan – lody od pokoleń, którą prowadzi wspólnie z żoną i jedną z córek – Małgorzatą. Dziś ma już ponad 140 kawiarni i ciągle otwiera kolejne, także za granicą.

▪ Z okazji setnej rocznicy odzyskania niepodległości prezydent wręczył też nagrodę dla firmy, która działa na rynku od ponad 100 lat. Otrzymała ją Warszawska Fabryka Platerów Hefra. Firma obchodziła w 2014 r. jubileusz 190-lecia. Historycznie była to fabryka Braci Hennenberg, która po wojnie połączyła się z fabryką Frageta. Sztućce, które są wytwarzane w fabryce, to kolekcje limitowane, wykonywane ze srebra o próbie 925. Takie same produkowała już na początku swojej działalności. Bardzo trwałe i pięknie zaprojektowane. Fabryka wytwarza też galanterię stołową. Wyroby Hefry dostępne są w Wielkiej Brytanii, Stanach Zjednoczonych, Niemczech i Czechach.

rozmowa

W Polsce trzeba zmienić podejście do sektora MSP

Prof. Roman Kluska członek kapituły przyznającej Nagrodę Gospodarczą Prezydenta RP:

Czym kieruje się kapituła Nagrody Gospodarczej Prezydenta RP?

Nie ma jednej metodologii wyboru laureatów w poszczególnych kategoriach. Każdy ma swoją metodę. Ja promuję wyniki finansowe, piękno prowadzenia biznesu, promowanie regionu i wsparcie wartości ważnych dla otoczenia oraz sposób traktowania pracowników, czyli dbałość o ludzi. Każdy w kapitule jest inny, każdy stawia na coś innego, dzięki czemu wybór laureatów jest uczciwy i obiektywny.

Czy łatwo jest dziś prowadzić biznes w Polsce?

Jestem w opozycji do aktualnego nurtu i niestety twierdzę, że dobrze jest tylko dużym. Małym i średnim jest coraz gorzej. Obserwuję posunięcia poszczególnych rządów w ciągu ostatnich 25 lat i niestety stwierdziłem, że każdy z nich cechuje coś, co ja nazywam grzechem pierworodnym. Każda ekipa, wprowadzając jakiekolwiek nowe regulacje, uważa, że powinny one objąć każdy podmiot bez wyjątku. Tymczasem nigdzie na świecie tak nie jest. Wydałem sporo pieniędzy na przeanalizowanie sytuacji w innych krajach i np. w Wielkiej Brytanii jest tak, że gdy pojawia się jakikolwiek nowy przepis zawiera on klauzulę, która wyklucza z objęcia tą regulacją firmy o rocznym obrocie do 5 mln funtów. Przedsiębiorstwa, które rocznie notują obroty od 5 do 10 mln funtów w skali roku, mogą płacić ryczałt uzależniony od obrotów lub poddać się nowej regulacji, a te notujące obroty powyżej 10 mln funtów podlegają oczywiście pod nowe przepisy.

Co powinno się u nas zmienić?

W Polsce konieczne jest wprowadzenie innego podejścia do małych i średnich firm. Początkujący przedsiębiorca nie jest w stanie sprostać od razu wszystkim regulacjom i spełnić wszystkie administracyjne wymogi. Jak on ma się rozwijać, jeśli zaraz od początku kontrola goni kontrolę. W zdrowej gospodarce małe przedsiębiorstwa rozwijają się dynamicznie i gonią średnie, które przyspieszają jeszcze bardziej, aby uciekać małym. W naszej rzeczywistości lada moment na rynku mogą zostać tylko utuczone koncerny, które pozbędą się wszelkiej konkurencji. To doprowadzi do upadku polskiej gospodarki.

Z moich obserwacji wynika, że obecnie w Polsce najlepiej rozwijają się branże, o których rząd zapomniał i nie wprowadził żadnej regulacji. Należą do nich np. producenci jachtów, którzy z powodzeniem wchodzą na rynki całego świata, świetnie się rozwijają, odnosząc sukcesy i zyskując bardzo dobrą renomę.