Problemy z KNF to zły sygnał dla inwestorów z zagranicy

- Dla Kruka obecność na giełdzie jest duża opcją rozwojową. Pozwala pozyskiwać kapitał i finansowanie. Jednak przeżywamy ostatnio w ciągu ostatniego pół roku kryzys reputacyjny polskiego rynku: najpierw GetBack teraz nagrania z przewodniczącym KNF – czy to się negatywnie odbije na postrzeganiu gospodarki i giełdy, nie tylko w kraju ale i też za granicą? – pyta Bartosz Godusławski.

- Może się to odbić oczywiście. Ale słyszałem jakiś czas temu od pewnego amerykańskiego inwestora ze on liczy się z ryzykiem Co jakiś czas zdarza się jakis przekręt, czy oszustwo. Z tym się trzeba po prostu liczyć inwestując. Trzeba mieć dystans – Mówi Krupa.

Prezes dodaje żeby iść do przodu i wyciągać wniosku z tego co się stało. A przy tym ważne jest by nie przeprocesowywacć rynku i go nie przeregulowywać.