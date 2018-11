W piątek Sejm uchwalił tzw. pakiet MŚP w celu wprowadzenia uproszczeń dla przedsiębiorców. Za uchwaleniem przygotowanego przez Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii pakietu ułatwień, oszczędności i przywilejów dla MŚP opowiedziało się 420 posłów, nikt nie był przeciw, od głosu wstrzymało się dwóch posłów.

Do decyzji Sejmu odniosła się w piątek w rozmowie z dziennikarzami minister przedsiębiorczości i technologii Jadwiga Emilewicz.

Zapytana, jakie ułatwienia wprowadza pakiet odparła, że jest to kolejna propozycja z "trójpaku" adresowanych do małych i średnich przedsiębiorców, po Konstytucji Biznesu i rozwiązań dot. małej działalności gospodarczej.

Minister wskazała, że dzięki pakietowi MŚP odbiurokratyzowane zostanie prowadzenie działalności gospodarczej. "Myślę, że jedna z najważniejszych zmian, które tam wprowadzamy to podniesienie limitu tzw. małego podatnika. Mały podatnik to ten, którego przychody do niedawna (wynosiły - PAP) 1 mln 200 tys. euro. Podnosimy ten limit do 2 mln (euro). A zatem więcej przedsiębiorców będzie mogło skorzystać i z prostszej księgowości i z niższych progów podatkowych" - podkreśliła.

W ocenie Emilewicz pakiet MŚP to wiele bardzo jednostkowych ułatwień dla przedsiębiorców. Wymieniła wśród nich np. skrócenie obowiązku przetrzymywania akt pracowniczych z 50 do 10 lat - i to nie w wersji papierowej, ale cyfrowej. "Tych ułatwień związanych z codzienną mitręgą biurokratyczną w pakiecie jest bardzo wiele. Także w zakresie komunikacji z urzędem, obsługi wielu czynności poprzez centralną ewidencję informacji o działalności gospodarczej. To naprawdę bardzo konkretne ułatwienia" - oceniła.

Nowelizacja niektórych ustaw w celu wprowadzenia uproszczeń dla przedsiębiorców w prawie podatkowym i gospodarczym (tzw. Pakiet MŚP) to prawie 50 uproszczeń, dzięki którym w kieszeniach przedsiębiorców, jak wyliczono, zostanie przez 10 lat blisko 4 mld zł. To kolejne – po pakiecie 100 zmian dla firm oraz Konstytucji Biznesu – przepisy, które mają ułatwić życie polskim przedsiębiorcom. Pakiet skierowany jest głównie do sektora małych i średnich przedsiębiorstw.