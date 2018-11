Ludzie niepodległości: Henryk Gruber, PKO to jego dziecko

Gdy wybuchła I wojna światowa, Gruber miał niewiele ponad 22 lata i niewielkie doświadczenie w ubezpieczeniach. Pracę zostawił, by wstąpić do Legionów. To decyzja, która zaważyła na jego przyszłości.