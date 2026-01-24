Choć przepisy ograniczające handel obowiązują już od ośmiu lat, najbliższa niedziela – 25 stycznia 2026 roku – będzie jednym z nielicznych wyjątków, kiedy zrobimy zakupy niemal wszędzie.
Pierwsza taka okazja w nowym roku
Niedziela 25 stycznia to data kluczowa dla planujących większe zakupy. Jest to bowiem pierwsza niedziela handlowa w tym roku. Na kolejną okazję klienci będą musieli czekać aż do końca marca - przed świętami Wielkanocnymi.
Gdzie zrobimy zakupy 25 stycznia 2026 roku?
Większość popularnych sieci handlowych zapowiedziała otwarcie swoich placówek. Tego dnia bez przeszkód odwiedzimy sklepy takie jak:
- Dyskonty i markety: Biedronka, Lidl, Auchan, Dino, Aldi, Netto.
- Drogerie i sklepy wielobranżowe: Rossmann, Pepco, Action, Kik, Tedi.
- Małe formaty: Żabka oraz lokalne sklepy osiedlowe (jeśli właściciele zdecydują się na pracę osobiście).
Ważna uwaga: Warto pamiętać, że zdarzają się wyjątki – pojedyncze punkty znanych sieci mogą pozostać zamknięte. Przed wyjściem z domu dobrze jest sprawdzić status konkretnego sklepu na stronie internetowej danej sieci.
Niedziele handlowe w 2026 roku
Rok 2026 przewiduje łącznie osiem niedziel handlowych. Część z nich wynika z terminów sezonowych i przedświątecznych.
Do końca roku pozostało osiem okazji na niedzielne zakupy:
- 25 stycznia 2026 r.
- 29 marca 2026 r.
- 26 kwietnia 2026 r.
- 28 czerwca 2026 r.
- 30 sierpnia 2026 r.
- 6 grudnia 2026 r.
- 13 grudnia 2026 r.
- 20 grudnia 2026 r.
Grudniowy maraton zakupowy to efekt przepisów przewidujących aż trzy handlowe niedziele poprzedzające Wigilię Bożego Narodzenia.
