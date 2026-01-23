Jeden z bloków tematycznych Światowego Forum Ekonomicznego w Davos dotyczył uwolnienia czynników wzrostu, w tym kontekście pojawiały się komentarze dotyczące stanu zadłużenia w skali globalnej czy obaw o inflację.

Wydatki na bezpieczeństwo priorytetem

Andrzej Domański pytany o stan finansów publicznych Polski zaznacza, jak ważne i potrzebne są wydatki ponoszone na bezpieczeństwo.

- Mając wciąż wojnę za naszą wschodnią granicą, nie możemy oszczędzać na bezpieczeństwie. Dlatego dla naszego rządu jest to priorytetem – zastrzega.

Andrzej Domański w rozmowie podkreśla również: jesteśmy w ważnym momencie historii, biorąc pod uwagę napięcia geopolityczne i w wymianie handlowej.

Minister finansów i gospodarki spotkał się przy okazji Światowego Szczytu Ekonomicznego z polskim i międzynarodowymi biznesem, odpowiadając na pytania. Stwierdził między innymi podczas tego spotkania, że siłą polskiej gospodarki jest dywersyfikacja, choć nie można wskazać jednego globalnego czempiona z Polski, znanego rzeczywiście na całym świecie. Wskazał też na siłę polskiego rynku wewnętrznego i powiązania kooperacyjne z zagranicznymi partnerami w ramach łańcuchów dostaw.

W rozmowie z DGP Andrzej Domański dodaje: sukces gospodarczy, jaki osiągnęła Polska, był w Davos szeroko komentowany.