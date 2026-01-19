„Prognozuje się, że globalny wzrost gospodarczy utrzyma się na stabilnym poziomie 3,3 proc w 2026 r. i 3,2 proc. w 2027 r., czyli na poziomie zbliżonym do szacowanego wyniku 3,3 proc. w 2025 r. Prognoza ta oznacza niewielką korektę w górę dla 2026 r. i brak zmian dla 2027 r. w porównaniu z prognozą zawartą w raporcie World Economic Outlook (WEO) z października 2025 r.” – czytamy w raporcie.

Na tle globalnym polska gospodarka wypada nieco lepiej

„Międzynarodowy Fundusz Walutowy podniósł prognozę wzrostu PKB dla Polski w 2026r. o 0,4 pkt proc. – to jedna z najwyższych dokonanych dziś rewizji. Polska gospodarka ma rosnąć zdaniem analityków MFW szybciej niż światowa i najszybciej wśród dużych krajów UE” – skomentował minister finansów i gospodarki Andrzej Domański.

Konsensus rynkowy zakłada, że polska gospodarka przyspieszy do ok. 3,5-3,8 proc. r/r w 2026 r.; niektórzy ekonomiści widzą szansę na dynamikę wzrostu PKB na poziomie 4% r/r. w br.

Jeśli chodzi o prognozy dla strefy euro MFW dokonał rewizji PKB w górę o 0,1 pkt proc. do 1,3 proc. r/r w br. wobec tych spodziewanych w październiku oraz utrzymał prognozę 1,4 proc. r/r wzrostu PKB w 2027 r.

Dla Polski szczególnie ważne są perspektywy gospodarki niemieckiej, która w ostatnim czasie pozostaje w stagnacji, a w 2023 r. była jedyną, dużą gospodarką świata, która odnotowała spadek PKB. MFW dokonał rewizji w górę niemieckiego PKB o 0,2 pkt proc. do 1,1 proc. r/r w br. wobec spodziewanych w październiku i prognozuje wzrost PKB na poziomie 1,5 proc. r/r w 2027 r. - bez zmian wobec wcześniejszych prognoz. Szacunki dla zeszłorocznego wzrostu PKB dla Niemiec wynoszą +0,2 proc. PKB.

Ryzyka dla globalnego wzrostu gospodarczego to m.in. geopolityka

MFW zaznacza, że ryzyka dla globalnych perspektyw gospodarczych nadal są większe po stronie osiągnięcia niższych dynamik wzrostu PKB niż zaprezentowano. Instytucja jako ryzyka wymienia eskalację sytuacji geopolitycznej na świecie. Napięcia handlowe związane m.in. z polityką celną USA mogą się również zaostrzyć, przedłużając niepewność i wywierając większy wpływ na aktywność gospodarczą.

Według MFW większe deficyty fiskalne i wysokie zadłużenie publiczne mogą wywierać presję na ogólne warunki finansowe.

„Z drugiej strony, aktywność gospodarcza może zostać dodatkowo pobudzona przez inwestycje związane ze sztuczną inteligencją i ostatecznie przekształcić się w trwały wzrost, jeśli szybsze wdrażanie sztucznej inteligencji przełoży się na silny wzrost wydajności i zwiększoną dynamikę biznesową. Aktywność gospodarcza może być również wspierana przez trwałe złagodzenie napięć handlowych” – czytamy w raporcie MFW.